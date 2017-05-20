На Житомирщине в очередной раз обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области, сегодня в милицию поступило сообщение от Пулинської поселкового совета о том, что на местном свалке обнаружены отходы львовского происхождения. Полицейские на месте обнаружили мусор, среди которого были товарные чеки из магазинов Львова.

Местная власть обратилась к полиции, по данному факту проводится проверка.

По словам руководителя Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененка, на Житомирщине местные жители сообщили в полицию о машине, которая посреди ночи отъезжала от местного свалки. Оказалось, что это - предприниматель из Житомирской области.

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«Положительный пример сотрудничества общества и полиции сегодня ночью, 20 мая, был в Пулинському районе Житомирщины. Жители села Ягодинки этого района заметили, как от местного свалки посреди ночи отъезжает фура и сразу позвонили в полицию. Грузовик полицейские задержали уже в соседнем селе Веселое и доставили в отдел полиции, где сейчас разбираются в ситуации", - отметил Печененко.

Выяснилось, что возить по ночам чужие отходы подрядился Новоград-Волынский предприниматель. Для разговора с ним возле отдела полиции сейчас собирается и местная община, которая возмущена систематическим подбрасыванием мусора. Уже известно, что это мусор - львовского происхождения.

«Поэтому пулинци демонстрируют сплоченность с полицией и обещают внимательно следить за грузовиками на автодорогах района, чтобы другим не повадно было», - рассказал УНИАН Печененко.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в нескольких районах было неоднократно обнаружено тонны львовского мусора.

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Ранее председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый не раз обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора за техническое состояние полигонов.

Львовский городской совет заявил, что будет просить Кабмин объявить территорию города зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.