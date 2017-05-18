В Харьковской области дети отравились химическим веществом

С отравлением госпитализированы трое школьников Смирновского НПК Лозовского района, сообщает ТРК "Сигма".

По словам спасателей, дети отравились химическим веществом, которое ветром принесло с местной свалки. Туда недавно выбросили подозрительные бочки. Предварительно, в них – етилмеркоптан. Его добавляют в природный газ для едкого запаха, вещество токсичное и опасное в большой концентрации.

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Детей с жалобами на самочувствие забрали с уроков, другим школьникам предложили временно переехать в село Садовое, поскольку в Смирновке стоит едкий запах. Уехать на специальном автобусе могут также жители села. Люди жалуются на тошноту и головную боль.

По словам местных жителей, накануне видели фуры с полтавскими номерами, которые выгружали бочки, и затем выливали из них прозрачное вещество. Крестьяне сетуют, что на свалку в Смирновке постоянно привозят опасные отходы.

Сейчас в селе ждут специальную комиссию из Харькова, которая точно определит, какое именно вещество содержалось в бочках.

Пострадавшие дети, по информации спасателей, находятся в Лозовской центральной районной больнице, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции сегодня, 18 мая, в 11:05 от фельдшера скорой помощи.

По данным полиции, сегодня утром недалеко от территории Смирновской школы стал ощущаться запах, похожий на газ. Поэтому из учебного заведения эвакуировали 111 детей, 12 учителей и обслуживающий персонал. Трем ученикам, двум 16-летним девочкам и мальчику 12 лет, стало плохо. Они жаловались на головную боль.

Во время проверки правоохранители установили, что вчера на свалке в селе Смирновка, которое находится на расстоянии около 4 километров от школы, появились 54 бочки с неизвестной жидкостью. В полиции предполагают, что их содержимое мог стать причиной плохого самочувствия школьников.

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"На месте выяснили, что в воздухе ощущается резкий химический запах неизвестного вещества. По результатам обследования прилегающей территории было установлено, что 17 мая КП "Областное коммунальное специализированное предприятие по выполнению норм экологической безопасности" вывезло на свалку бытовых отходов 18 тонн химического вещества, из них 3 бочки (по 200 литров) разгерметизировались", - пояснил изданию Depo.Харьков заместитель главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

Он также отметил, что в результате разлива этого вещества (предварительно – это етилмеркоптан) по прилегающей территории в воздухе распространился едкий запах. Площадь разлива вещества составила 1 тыс. кв. м. Сейчас участок разлива обработали сорбентом и засыпали слоем земли. Распространение едкого запаха одоранта прекращено.