ГСЧС усилила пожарные подразделения для тушения огня на свалке под Киевом
Основной очаг возгорания имеет площадь 0,5 га.
Государственная
служба по чрезвычайным ситуациям усилила техникой пожарные подразделения, которые задействованы для тушения огня на свалке в районе н.п. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пока к тушению пожара привлечены 1 экскаватор, 2 бульдозера, 3 самосвала и 6 водовозок от Вышгородской райгосадминистрации.
От ГСЧС работает 4 автоцистерны, а также 27 человек. личного состава 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород.
Как сообщал УНИАН, пожар на свалке под Киевом возник сегодня. Основной очаг возгорания имеет площадь 0,5 га. Кроме того, существует несколько отдельных очагов на общей площади 1-1,2 га. Расстояние свалки от населенного пункта составляет около 6 км.