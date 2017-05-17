ГСЧС усилила пожарные подразделения для тушения огня на свалке под Киевом

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служба по чрезвычайным ситуациям усилила техникой пожарные подразделения, которые задействованы для тушения огня на свалке в районе н.п. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пока к тушению пожара привлечены 1 экскаватор, 2 бульдозера, 3 самосвала и 6 водовозок от Вышгородской райгосадминистрации.

От ГСЧС работает 4 автоцистерны, а также 27 человек. личного состава 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород.

Как сообщал УНИАН, пожар на свалке под Киевом возник сегодня. Основной очаг возгорания имеет площадь 0,5 га. Кроме того, существует несколько отдельных очагов на общей площади 1-1,2 га. Расстояние свалки от населенного пункта составляет около 6 км.