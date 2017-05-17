Под Киевом горит свалка - ГСЧС (фото)

В Киевской области неподалеку от поселка Новые Петровцы произошло возгорание на свалке, принадлежащей коммунальному предприятию Вышгородской райгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, основной очаг возгорания имеет площадь 0,5 га.

Кроме того, существует несколько отдельных очагов общей площадью 1-1,2 га. Расстояние свалки от населенного пункта составляет около 6 км. Сейчас к тушению пожара привлечены дополнительные силы, а именно: 5 единиц вспомогательной техники, а также 5 работников от Вышгородской райгосадминистрации.

Читайте такжеВ Харьковской области загорелась свалка

На месте пожара проведено выездное заседание комиссии техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций во главе с председателем Вышгородской райгосадминистрации и начальником Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, на котором были приняты приняты меры по ликвидации данного пожара.