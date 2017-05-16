Разделись ради спасения Земли: в Днепре волонтеры устроили провокационную фотосессию из-за влияния батареек на экологию (видео)
19:30, 16 мая 2017Мусор
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Волонтеры утверждают, что в Украине нужен экологический сбор.
Волонтеры устроили такую фотосессию, чтобы защитить почву и воду / скриншот
В Днепре волонтеры устроили провокационную фотосессию для того, чтобы спасти Землю, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что волонтеры задумали скандальную фотосессию с обнаженными красавицами для того, чтобы привлечь внимание к проблеме утилизации батареек. Волонтеры утверждают, что в Украине нужен экологический сбор, чтобы заложить стоимость утилизации батарейки в ее цену. При этом стоимость каждой батарейки вырастет на три копейки.
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Волонтеры отмечают, что утилизация батареек – дело дорогостоящее.
Днепровские волонтеры устроили обнаженную фотосессию, чтобы защитить почву и воду
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