Разделись ради спасения Земли: в Днепре волонтеры устроили провокационную фотосессию из-за влияния батареек на экологию (видео)

В Днепре волонтеры устроили провокационную фотосессию для того, чтобы спасти Землю, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что волонтеры задумали скандальную фотосессию с обнаженными красавицами для того, чтобы привлечь внимание к проблеме утилизации батареек. Волонтеры утверждают, что в Украине нужен экологический сбор, чтобы заложить стоимость утилизации батарейки в ее цену. При этом стоимость каждой батарейки вырастет на три копейки.

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Волонтеры отмечают, что утилизация батареек – дело дорогостоящее.