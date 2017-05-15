Территорию Львова хотят объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации

Во Львове по состоянию на сегодня, 15 мая, не вывезено 7580 тонн твердых бытовых отходов, из них лежат на земле – 5440 тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такие данные были обнародованы сегодня во время внепланового заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого обсудили критическую ситуацию, сложившуюся в городе с вывозом и захоронением отходов.

Как отмечается в сообщении, комиссия решила принять ряд неотложных мер по недопущению ухудшения санитарного состояния города из-за невозможности вывоза мусора, в частности: подготовить обращение в управление Госпродпотребслужбы в г. Львове относительно предоставления заключения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации эпидемического характера в городе Львове, и при получении ответа из Госпродпотребслужбы, в соответствии со ст. 50 Кодекса гражданской защиты Украины и ст. 5 Закона Украины "О зоне чрезвычайной экологической ситуации", подготовить обращение к Кабинету министров Украины об объявлении территории города зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также комиссия решила рекомендовать Львовскому городскому голове Андрею Садовому обратиться к общине города Львова, международным организациям и дипломатическим представительствам относительно приближающейся угрожающей ситуации эпидемического характера на административных территориях Львовской городского совета.

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«Ситуация с вывозом мусора является критической. По состоянию на сегодня переполнены 428 контейнерных площадок во Львове, это 35% общего количества. Общее количество отходов в черте города составляет 7580 тонн, из них 5440 тонн лежат на земле. Ситуация на грани экологической чрезвычайной ситуации», - рассказал во время заседания комиссии заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львовского городского совета Сергей Бабак.

Во время заседания комиссии также отмечалось, что дальнейший невывоз мусора при повышении температуры воздуха чреват возникновением вспышек кишечных и других инфекций.

«Сложившаяся ситуация угрожает возникновением вспышек кишечных инфекций. Мы приближаемся к ситуации, когда потребуется введение состояния повышенной готовности, а возможно, введение чрезвычайного положения», - отметил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.