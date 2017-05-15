Критическая ситуация во Львове: в городе более 7 тысяч тонн мусора лежит на земле (видео)

Сегодня, 15 мая, обсудили критическую ситуацию, которая сложилась во Львове с вывозом и захоронением твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, сегодня в городе лежит более 7 тыс тонн отходов – на площадках и на перегрузочных станциях. Этот мусор некуда вывозить, ведь только три города после подписания меморандума заключили с городом договоры на захоронение ТБО.

"Я говорю, что сегодня есть проблема – свыше 7 тыс тонн отходов лежат на земле, их нет куда везти, имея в Украине тысячи полигонов. Все говорят, что проблемы нет, меморандум подписали и все решили", - отметил городской председатель Львова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в сотрудничестве с Львовской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления Львовщины нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории г. Львов.