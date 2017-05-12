На Волыни арестовали четыре машины, которые сбросили в лесу львовский мусор

В Волынской области по требованию прокуратуры наложен арест на 4 автомобиля киевской регистрации, которые выгрузили в лесу львовский мусор. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, грузовики с прицепами сотрудники патрульной полиции остановили в ночь на 9 мая на территории лесного массива Берестечківського лесничества недалеко от села Пески Гороховского района.

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«Неизвестные лица, используя 4 грузовых транспортных средства с прицепами, незаконно разгрузили твердые бытовые отходы, привезенные из города Львова, чем создали опасность для окружающей среды», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что грузовики с прицепами остановили сотрудники патрульной полиции неподалеку от предыдущего места разгрузки мусора, когда они приехали разгружать следующую партию. Сейчас автомобили находятся на площадке временного хранения транспортных средств Гороховского отдела полиции.

Сегодня, 12 мая, по требованию прокуроров на эти автомобили наложен арест. В уголовном производстве по ч. 1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Как добавили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, грузовики, согласно товаротранспортным накладным, должны были перевезти мусор из Львова в Киев, однако разгрузили его на Волыни, на территории бывшей военной части. Все автомобили - это два DAF, Volvo и Scania имеют киевскую регистрацию и принадлежат одному из предпринимателей Киева.