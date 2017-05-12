На Харьковщине за сутки потушили 11 свалок и участков сухостоя (фото)

В течение суток 11 мая подразделения службы спасения 11 раз выезжали тушить сухую траву и мусор. Всего площадь возгорания составила около 4 гектаров. Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

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Один из таких пожаров случился на стихийной свалке на территории Савинского поселкового Совета Балаклейского района. Сообщение о нем поступило в 18:30 от местных жителей поселка Савинцы. Окончательно пожар ликвидировали в 19:50.

"Самый большой по площади пожар произошел вблизи села Михайловка Шевченковского района Харьковской области. Там на открытом пространстве горел прошлогодний сухостой на площади 2 га. Спасатели были вызваны на тушение данного пожара в 23:02. Потушили пожар в 00:40", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, ведь чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.