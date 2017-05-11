В следующем году в столице установят до тысячи подземных мусорных контейнеров - Кличко

В следующем году во всем Киеве установят до тысячи подземных контейнеров для твердых бытовых отходов нового типа. Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что на днях состоялась презентация подземных мусорных контейнеров и новых урн. При этом, отметил Кличко, в центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров. До конца года планируют установить всего 300.

По словам мэра Киева, те устаревшие контейнеры для мусора, которые используются сегодня, имеют неэстетичный вид, занимают много места и жители часто жалуются на неприятных запах из них.

«Сейчас места под новые контейнеры обустраивают в центре города. А в следующем году почти 1 тысяча таких подземных мусорных баков, которые вмещают до 5 кубических метров отходов, будут установлены по всему городу. Те мусорные баки, которые есть сейчас, понемногу уходят в прошлое», – подчеркнул Кличко.