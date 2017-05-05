В Харьковской области загорелась свалка

В Харьковской области на полигоне твердых бытовых отходов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что информация о пожаре на ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступила еще 4 мая в 15:46. Огонь охватил 700 кв. м. Сейчас на месте продолжают работать спасатели, возгорание удалось локализовать.

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"В 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по его полной ликвидации. На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГСЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, поскольку во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и его поверхностью, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и как следствие задымлением значительной территории вокруг.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.