В Одессе появился новый эко-маршрут

«Эко-маршрут» — один из составляющих проекта «Школа сортировки мусора», реализуемого на краудфандинговой платформе «Мой Город».

В скором времени по выходным дням в Малиновском районе можно будет встретить машину для сбора бытовых отходов на переработку. Об этом сообщила один из организаторов проекта «Школа сортировки мусора» Олеся Крок. Акция проходит с целью популяризации идеи сортировки мусора.

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Первый эко-маршрут, напомним, успешно проложили в Приморском районе. Машина для сбора бытовых отходов на переработку курсировала, начиная от 9-й ст.

Большого Фонтана до перекрестка улиц Канатной и Еврейской. Теперь, в рамках расширения географии полезной для города и одесситов акции, организаторы решили запустить эко-маршрут в Малиновском районе. Такие образом, местные жители смогут принести отсортированные, согласно требованиям, отходы на одну из остановок. Отметим, что в качестве мусора принимается пластик, макулатура, стекло, металл или полиэтилен. Главное, чтобы предметы не были смешаны друг с другом.