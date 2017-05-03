В Киеве начали устанавливать "умные" подземные мусорные баки (фото, видео)

В столице начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов. Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время презентации подземных мусорных контейнеров и урн, часть которых установлена на Пейзажной аллее, передает пресс-служба КГГА.

«Такие баки функционируют в странах Европы – мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят аккуратно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров», – отметил Кличко во время презентации.

Читайте такжеКо Дню Киева в столице будет открыт парк "Наталка" на Оболони - Кличко

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор из него необходимо вывезти. К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если в ним попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.

«Эти контейнеры – отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо. Киев должен не только современно выглядеть, но и использовать современные технологии», – подчеркнул Кличко.

Читайте такжеЦентр Киева встречает гостей Евровидения светомузыкальными фонтанами (фоторепортаж)

Мэр столицы также осмотрел новые урны, которые установили в городских зонах отдыха.

«Уже установлено 200 таких мусорников, еще 300 установим в ближайшее время. Они вместительные и имеют современный вид. Те, что установим в городских парках, также будут иметь еще и деревянную отделку», – рассказал Кличко.