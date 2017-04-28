В "янтарном районе" "запахло" львовским мусором (фото)

Мусор из Львова очевидцы заметили уже и в Сарненском районе, в Клесово Ривненской области.

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Фотографии с отходами из Львова показал депутат областного совета Сергей Свисталюк на своей странице в Facebook. Он указывает, что мусор находится на территории частного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на территории отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка нашли бытовой мусор из Львова.