В "янтарном районе" "запахло" львовским мусором (фото)
16:13, 28 апреля 2017Мусор
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Мусор из Львова продолжает "путешествовать".
Свалку мусора из Львова снова нашли на Ривненщине / facebook.com/sergij.svistaluk
Мусор из Львова очевидцы заметили уже и в Сарненском районе, в Клесово Ривненской области.
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Фотографии с отходами из Львова показал депутат областного совета Сергей Свисталюк на своей странице в Facebook. Он указывает, что мусор находится на территории частного предприятия.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля на территории отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка нашли бытовой мусор из Львова.
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