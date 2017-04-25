Возле ЧАЭС нашли кучи мусора из Львова (фото)

24 апреля на территории отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка нашли бытовой мусор из Львова.

Сотрудники полиции проводят меры для установления лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора, говорится в сообщении полиции Киевской области.

В отделение полиции обратился один из председателей местного самоуправления и сообщил, что он обнаружил кучи сваленного мусора возле сел Бобер и Королевка.

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"При проведении осмотра места происшествия установлено, что на территории зоны ЧАЭС есть 9 куч мусора. Из каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, которые подтверждают происхождение твердых отходов из Львова", - рассказали правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.