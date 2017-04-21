Во Львове возле мусорника нашли 36 килограммов ртути

Во Львове жители микрорайона «Левандовка» обнаружили возле мусорника пластиковую канистру с ртутью.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, 20 апреля в 15.00 спасателям поступила информация о том, что на ул. Субботовской, 13-а, на площадке возле мусорных баков, которая находится между жилыми домами и пунктом приема металлолома, стоит пластиковая канистра, заполненная веществом, похожим на ртуть.

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На месте происшествия сотрудники ГСЧС установили, что в канистре находится металлическая ртуть весом 36 кг. Она изъята и передана для дальнейшей утилизации. Происхождение жидкого металла устанавливается.

Ранее во Львове в квартире многоэтажки обнаружено 5 килограммов ртути и 400 патронов.