В Кабмине заявили, что львовский мусор будут утилизировать на полигонах области

Кабинет министров Украины в сотрудничестве с Львовской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления Львовской области нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории г. Львов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В частности, согласно сообщению, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области на то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение о способе дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе.

Как отмечают в Кабмине, договоренности о приеме мусора из Львова на полигонах области будут закреплены в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов.

Читайте такжеКаждый день во Львове накапливается 500-600 тонн бытовых отходов – горсовет

«Документ будет подписан сегодня, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.