Погребенные под мусором: число жертв при обрушении свалки на Шри-Ланке продолжает расти (видео)

Количество погибших из-за обрушения горы мусора на жилой массив в столице Шри-Ланки перевалила за 28 человек, десятки пропали без вести.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спасатели говорят, что под завалами может быть до сотни человек. Повреждены почти полторы сотни хижин.

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Аварийную свалку, из-за которой произошло чрезвычайное событие было 90 метров высотой. Местные жители давно высказывали беспокойство относительно своей безопасности, однако вывозить туда мусор власть прекратила только после трагедии.

В то же время агентство Reuters сообщает о по меньшей мере 29 погибших.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Шри-Ланке произошел обвал горы мусора на квартиру. Сначала было известно о минимум шести погибших.