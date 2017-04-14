СМИ: Во Львовской области произошла утечка масла с Добротворской ТЭС (обновлено)

Из-за утечки масла с Добротворской ТЭС (Каменка-Бугский район Львовской области), которая является структурным подразделением ПАО «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова, назревает международная экологическая проблема.

Об этом сообщил в комментарии изданию Leopolis.news руководитель Добротворского рыбзавода Роман Депа.

По его словам, двухкилометровое масляное пятно покрыло поверхность воды по всей ширине семикилометрового канала (25 м) и тянется до Западного Буга.

«Мне позвонили местные жители и рассказали про эту утечку с Добротворской ТЭС. Я сразу же направил рыбинспектора на место и по состоянию на 13:50 позвонил в чрезвычайную службу. Учитывая масштабность проблемы, она может перейти в международный скандал», –сказал Депа.

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Он отметил, что уже две недели продолжается нерест рыбы, поэтому масляное пятно может нанести вред речной фауне на крупные суммы.

Депа также сказал, что в устье канала уже установлены специальные боны, которыми попытаются убрать пятно с поверхности воды.

«Специальными бонами попытаются ликвидировать пятно, но если оно начнет смешиваться с водой, то дальше направится по Западному Бугу в Балтийское море», – отметил Депа.

Представителям ГСЧС уже сообщили о проблеме, однако пока неизвестно, как именно ее решат.

В комментарии УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА сообщили, что 14 апреля работники Госэкоинспекции выехали в Каменка-Бугский район, где, «по сообщению гражданских активистов, в результате утечки мазута загрязнены водные ресурсы».

«Специалисты установили, что в сбросном канале Добротворской ТЭС, который впадает в Добротворское водохранилище, на поверхности воды есть радужная маслянистая пленка. Вблизи села Руда пленка сплошь покрывает водную поверхность. Специалисты лаборатории Госэкоинспекции отобрали пробы поверхностных вод для проведения исследований», - сообщили во Львовской ОГА.

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что 14 апреля 2017 специалистами химической лаборатории ДТЭК Добротворской ТЭС отобраны пробы воды в контрольных створах на месте сброса теплообменных вод с технических каналов №1 и №2 в водохранилище на реке Западный Буг.

Данные точки отбора проб установлены Департаментом экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации

По результатам исследований отобранных проб воды, превышения установленных ПДС (предельно допустимых сбросов) не выявлено.

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