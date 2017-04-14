На Житомирщине снова выявили несанкционированный сброс львовского мусора

В Житомирской области сегодня, 14 апреля, обнаружили несанкционированный сброс мусора, вывезенного со Львова.

Как сообщили УНИАН в Андреевском сельском совете Пулинского района, сегодня утром возле села Улашановка у дороги были обнаружены бытовые отходы.

«Сегодня ночью возле Улашановки Пулинского района нашли тонны львовского мусора. Это село территориально принадлежит к нашему Андреевскому сельсовету. Два грузовика разгрузили мусор за несколько метров от трассы «Киев-Чоп». По чекам и разным бумагам видно, что эти тонны мусора - из Львова», - рассказали корреспонденту УНИАН в сельсовете.

Представители сельсовета обратились в милицию, проводится проверка.

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Как стало известно УНИАН из информированных источников, сегодня ночью фуры с львовским мусором обнаружили также у себя жители села Червоносилка Пулинского района. По данным факту полиция проводит проверку.

«По данным облгосадминистрации, в Пулинском районе по состоянию на утро 14 апреля, уже сброшено всего около 11 фур со львовским мусором. Туда срочно выехали руководство области, сейчас едут журналисты», - отметили в ОГА.

Точные детали этого события в облгосадминистрации обещают сообщить позже, после установления всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в связи с многочисленными фактами обнаружения на Житомирщине мусора, вывезенного со Львова, председатель ОГА Игорь Гундич поручил правоохранителям, руководителям райгосадминистраций и общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.