Берега закарпатских рек покрыли горы мусора (видео)

В области нет ни одного мусороперерабатывающего завода.

Читайте такжеНа Тернопольщине выявили очередной незаконный сброс львовского мусораВ большинстве районов отсутствуют даже полигоны для утилизации бытового хлама, а две трети сел просто не имеют соглашений с предприятиями, которые вывозят отходы.

Ситуация на Ольшанском водозаборе - не уникальна, говорят в экоинспекции, но разрешить ее не могут.