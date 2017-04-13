Берега закарпатских рек покрыли горы мусора (видео)
14:45, 13 апреля 2017Мусор
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Ситуация на Ольшанском водозаборе - не уникальна.
Реки-свалки / скриншот
В области нет ни одного мусороперерабатывающего завода.
Читайте такжеНа Тернопольщине выявили очередной незаконный сброс львовского мусораВ большинстве районов отсутствуют даже полигоны для утилизации бытового хлама, а две трети сел просто не имеют соглашений с предприятиями, которые вывозят отходы.
Ситуация на Ольшанском водозаборе - не уникальна, говорят в экоинспекции, но разрешить ее не могут.
Берега закарпатских рек покрыли горы мусора
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