Львовский мусор "пристранствовал" в Ривненскую область в сопровождении Lexus (фото)

В Ривненской области 13 апреля полиция задержала грузовик со львовским мусором в сопровождении дорогостоящей иномарки, которые пытались выгрузить мусор и скрыться с места преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, грузовик MAN, наполненный львовским мусором, полицейские заметили в момент, когда ее водитель пытался выгрузить мусор вблизи детского лагеря.

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Увидев полицейских, водитель грузовика и водитель автомобиля Lexus, который сопровождал груз, начали убегать. Полицейским удалось задержать злоумышленников.

Водитель грузовика, житель Сумской области, заявил, что вез 30 кубометров мусора из Львова якобы в Запорожье. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Оба автомобиля находятся на территории Бугринского сельского совета Гощанского района.