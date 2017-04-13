Каждый день во Львове накапливается 500-600 тонн бытовых отходов – горсовет

По состоянию на утро 13 апреля, во Львове мусор не вывезен с 431 контейнерной площадки жилого фонда, что составляет 34,8% от общего количества, передает пресс-служба Львовского городского совета.

В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 95 площадок, в Сиховском – со 121, в Франковском – с 47, в Шевченковском – с 144, в Лычаковском – с 22, в Галицком – 2.

«По состоянию на сегодня имеем 3000 тонн перенакопленного мусора. Из них 1600 тонн перенакопление является на мусорных площадках, 1400 тонн – на перепогрузочных станциях», - рассказал заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Каждый день в городе собирается 500-600 тонн ТБО. Поэтому есть ежедневная необходимость в вывозе мусора. И до сих пор не урегулированным остается вопрос сотрудничества с полигонами других городов.

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В горсовете напомнили, что в целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда.

«Относительно вывоза ТБО с мусорных площадок бюджетных учреждений, по состоянию на сегодня не вывезен мусор из 35 площадок учреждений образования и с 4 площадок учреждений здравоохранения», – добавили в ЛМР.