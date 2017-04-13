На Тернопольщине выявили очередной незаконный сброс львовского мусора. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел на свалке вблизи Монастыриска.

О выявленном мусоре полицейским сообщил один из работников свалки. Выехав на место происшествия, правоохранители действительно обнаружили среди мусора товарные чеки из магазинов Львова.

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По данным правоохранителей, отходы были привезены в период с вечера 10 апреля до утра 12 апреля, в другие дни на территории свалки находился охранник.

Данный факт внесен в журнал единого учета. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 24 января председатель Тернопольской ОГА Степан Барна поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Обусловлено его поручение было тем, что в Малашивцах и вблизи Зборова было обнаружено несанкционированно сброшеный мусор с чеками из львовских магазинов.

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В феврале общественный совет при ОГА отклонила просьбу мэрии Львова по захоронению мусора на территории Тернопольщины.

8 марта в Тернополе полиция обнаружила две фуры с львовским мусором, которые возвращались с Полтавщины, где им помешали выбросить груз. Полицейские заставила водителей выехать за пределы области.

В середине марта фуру мусора выбросили возле Монастыриска.