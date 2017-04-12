В Днепре протестовали против работы мусорного полигона

В Днепре жители пригорода Диевки пикетировали городской совет, протестуя против работы единственного легального полигона твердых бытовых отходов, сообщает Радио Свобода.

Как сообщили представители инициативной группы, городские власти после скандала с завозом сюда львовского мусора и протестов жителей против несоблюдения санитарных норм на полигоне обещали закрыть свалку, однако пока этого не произошло.

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По словам участников акции, более того, продолжается подготовка к созданию новой очереди полигона на этом же месте. Как заявляют жители, мусорный полигон в Диевке построен с нарушением санитарных норм – на расстоянии менее 500 метров от жилой застройки, кроме того, он является причиной загрязнения воздуха и грунтовых вод.

«Мы против полигона, против того, чтобы он работал. Мы хотели напомнить городским властям, что 11 марта у нас состоялись общественные слушания, на которые собралось более 700 человек, и все проголосовали за закрытие полигона. Мы даже нашли место для нового полигона, это за 5 километров от города, место удаленное от жилых домов, передали эту информацию в мэрию, но нас не слышат. Сегодня на сессию мы не смогли попасть, к нам под мэрию также никто не вышел. Нам обещали закрыть полигон, а на самом деле, как выглядит, никто его закрывать не собирается», – рассказали участники акции .

В Днепровской мэрии заявляют, что на закрытие и рекультивацию полигона в Диевке запланировано выделить 5 миллионов гривень из городского бюджета. Это планировали сделать в течение нескольких лет. Пока же Диевский полигон единственный, который легально работает в Днепре. Как альтернативу в мэрии рассматривают идею со строительством мусороперерабатывающего завода по европейскому опыту.