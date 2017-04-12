На Ривненщине полицейские открыли дело по факту выгрузки львовского мусора

В Дубно Ровенской области полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения земель львовским мусором.

Как говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области, досудебное расследование начали следователи Дубенского отдела полиции по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что вчера, 11 апреля, правоохранители застали «на горячем» водителя, который выгружал бытовые отходы на свалке райцентра.

Как установили полицейские, 26-летний водитель работает у предпринимателя, который заключил договор на вывоз твердых бытовых отходов грузовыми автомобилями с львовской фирмой. Согласно товарно-транспортной накладной, 45 кубических метров мусора должно было быть доставлено коммунальному предприятию в г. Днепр. Однако, как пояснил водитель грузовика, в авто возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он решил заехать на станцию технического обслуживания, за которым находится свалка, где и вынужден был избавиться от груза.

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«Согласно санкции статьи, лицам, причастным к загрязнению или порче земель отходами вследствие нарушения специальных правил, грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – отметили в полиции.