Селяне на Харьковщине зарабатывают деньги на сортировке мусора (видео)

20:50, 11 апреля 2017
Мусор
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Выручка - пополняет местный бюджет.

скриншот / ТСН

Превратить мусор в деньги смогли в поселке на Харьковщине.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В селе Терновая местные жители сортируют мусор, разбираются свалки и продают пластиковую и стеклянную тару.

Выручка - пополняет местный бюджет.

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Теги: #мусор#Харьковщина