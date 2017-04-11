Селяне на Харьковщине зарабатывают деньги на сортировке мусора (видео)
20:50, 11 апреля 2017Мусор
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Выручка - пополняет местный бюджет.
скриншот / ТСН
Превратить мусор в деньги смогли в поселке на Харьковщине.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
В селе Терновая местные жители сортируют мусор, разбираются свалки и продают пластиковую и стеклянную тару.
Выручка - пополняет местный бюджет.
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