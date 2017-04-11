Селяне на Харьковщине зарабатывают деньги на сортировке мусора (видео)

Превратить мусор в деньги смогли в поселке на Харьковщине.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В селе Терновая местные жители сортируют мусор, разбираются свалки и продают пластиковую и стеклянную тару.

Выручка - пополняет местный бюджет.