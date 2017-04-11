В Ривненской области водителю не удалось незаметно выгрузить львовский мусор

В Ривненской области полицейские на "горячем" застали водителя, который выгружал львовский мусор в г. Дубно. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка Нацполиции.

Как отмечается, сегодня около 9 часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении на свалке г. Дубно грузового автомобиля со львовским мусором.

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"На месте происшествия правоохранители застали автомобиль DAF житомирской регистрации с полуприцепом во время выгрузки отходов. Согласно транспортной накладной грузовик с 45 куб. метрами мусора курсировал из Львова в Днепр. Со слов водителя, 26-летнего жителя Житомирщины, у авто возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он вынужден был заехать на станцию технического обслуживания, за которой находится свалка", - сказано в сообщении.

Транспортное средство было доставлено на штрафплощадку. По данному факту сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. По результатам проверки будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки.