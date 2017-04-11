В Черновцах стартовал образовательный проект #Сортую по раздельному сбору бытовых отходов, целью которого является формирование ответственного отношения к окружающей среде у молодежи и обучение обращению с бытовыми отходами.

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Как передает корреспондент УНИАН, отныне в 43-х общеобразовательных школах Черновцов будут установлены боксы по раздельному сбору отходов.

Проект #Сортую начался с открытого экологического урока для школьников и учителей черновицких школ в местной Гимназии №2, куда во время своего рабочего визита на Буковину посетил и Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

В частности, он подчеркнул, что учить общество сортировке мусора необходимо через школьников и студентов. «Миссия молодежи - заставить старшее поколение должным образом строить свое поведение. Для того чтобы ускорить процесс осознания, нам нужно сфокусировать внимание на работе с молодежью, с учениками и воспитывать новую культуру», - уверен Остап Семерак.

По мнению инициаторов проекта, школьники, которые осознают важность и необходимость раздельного сбора отходов, помогут воспитанию ответственного отношения к окружающей среде в нашем обществе и сформируют культуру правильного обращения с бытовыми отходами в Украине.

Комментируя идею проекта, основатель общественной организации «Украина без мусора» Евгения Аратовская заметила, что ее инициаторы видели необходимым предоставить молодому поколению практический опыт в обращении с отходами.

«Когда мы разрабатывали проект по обучению раздельному сбору отходов, мы поняли, что школьникам требуется применение теоретических знаний на практике. Причем на первом этапе, пока сортировка еще не стала повседневной привычкой. И делать это нужно максимально просто и понятно. Поэтому мы сразу же устанавливаем в школах контейнеры для раздельного сбора распространенных видов отходов – бумаги и пластика, которые легко накопить и потом переделать», – рассказала Аратовская.

Инициаторы надеются, что такие проекты будут способствовать системным изменениям в отношении к экологии и уверены – результатом целенаправленной и усердной работы общества и бизнеса при поддержке государства обязательно станет чистота и безопасность окружающей среды.

Инициаторами проекта выступили общественные организации «Украина без мусора», Фундация «Открытое общество» при поддержке Фонда «Соса-Cola».