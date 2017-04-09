Вслед за Садовым в КГГА предложили вывозить мусор в Чернобыль

В Киевской городской государственной администрации рассматривают вариант по вывозу и захоронению в зоне отчуждения отходов, образующихся после переработки или сжигания мусора.

Читайте такжеВ Львове переполнены треть мусорок

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на общественных собраниях о закрытии свалки в селе Подгорцы Киевской области, передает UA1.

По словам Пантелеева, сейчас законодательство запрещает вывоз отходов в зону отчуждения, но с администрацией зоны ведутся переговоры.

Заместитель Виталия Кличко отмечает, что речь идет только об отходах, которые остаются от сжигания и переработки мусора.

Сейчас в КГГА нет прямых разрешений хоронить мусорные отходы в зоне отчуждения нет.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный полигон в зоне отчуждения, куда могли бы свозить мусор из разных областей.