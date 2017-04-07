В Львове переполнены треть мусорок

По состоянию на 7 апреля мусор не вывезен с 437 контейнерных площадок жилого фонда, это 35% от общего количества. Об этом УНИАН сообщили в управлении жилищного хозяйства львовского горсовета.

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В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 71 площадки, в Сиховском – со 105, во Франковском – с 75, в Шевченковском – со 179, в Лычаковском – с 5, в Галицком - 2. В целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда.

Как сообщалось, в четверг, 6 апреля, решением сессии Львовского городского совета в мэрии был создан департамент по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами. В его составе будет департамент оперативного управления обращения с твердыми бытовыми отходами и управления развития системного обращения с отходами.