Львовский горсовет создал "мусорный" департамент

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал кандидата на должность созданного департамента по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами.

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Об этом он сообщил журналистам сегодня, 6 апреля, во время брифинга, передает Гал-инфо.

«По департаменту обращения с ТБО я рассматриваю кандидатуру Ивана Рудницкого. Он сейчас является депутатом Львовского городского совета, советником городского головы. Он уже включился в этот процесс, если он все же подтвердит свое согласие, я с радостью возьму его к труду», - заявил Андрей Садовый.

Сегодня, 6 апреля, решением сессии Львовского городского совета в мэрии создан департамент по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами. В его составе будет департамент оперативного управления обращения с твердыми бытовыми отходами и управления развития системного обращения с отходами.