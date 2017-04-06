"Катастрофическая ситуация": Садовый заявил, что ни один из украинских городов не согласился принимать львовский мусор

Во Львове снова складывается катастрофическая ситуация с вывозом ТБО.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовый во время сессии Львовского городского совета, сообщает "Дивись.Інфо".

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«Сейчас в городе накопилось более 2000 тонн невывезенных ТБО. Свалки на Львовщине, которые временно принимали мусор с пятницы снова заблокированы для нас. Я имел разговор с премьер-министром и министром здравоохранения. Потому что если такая ситуация продлится и дальше, то придется объявлять особое положение», – заявил Андрей Садовый.

Он также сообщил, что пока ни один из украинских городов не откликнулся на обращение, которое во время предыдущей сессии приняли депутаты.

«Никаких подтвержденных объемов, которые бы могли нас принять, нет. Я обзванивал мэров многих городов, но люди опускают глаза», – сказал мэр.

Садовый снова заявил, что мусорная блокада Львова создана искусственно.