На Львовщине почти сутки тушили масштабный пожар на мусорной свалке

Во вторник, 4 апреля, спасатели потушили пожар на свалке вблизи села Терновица, что в Яворовском районе. Пожар возник вчера, 3 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Площадь возгорания составляет 1000 кв. м. В понедельник ликвидировали пожар на площади 400 кв. м и локализовали ее. Работы возобновили в 8:00 во вторник, 4 апреля. По состоянию на 10:07 пожар был ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекли 42 работника и 8 единиц спецтехники.