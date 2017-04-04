На Львовщине почти сутки тушили масштабный пожар на мусорной свалке
13:11, 04 апреля 2017Мусор
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Пожарные почти сутки тушили пожар на свалке вблизи Новояворовска.
Свалка / фото: УНИАН
Во вторник, 4 апреля, спасатели потушили пожар на свалке вблизи села Терновица, что в Яворовском районе. Пожар возник вчера, 3 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.
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Площадь возгорания составляет 1000 кв. м. В понедельник ликвидировали пожар на площади 400 кв. м и локализовали ее. Работы возобновили в 8:00 во вторник, 4 апреля. По состоянию на 10:07 пожар был ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекли 42 работника и 8 единиц спецтехники.
Добавим, что село Терновица находится в 11 км от Яворова и в 43 км от Львова.
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