Возле Львова горит свалка (фото)

Сегодня, 3 апреля, в селе Терновица подо Львовом загорелось местная свалка.

Об этом Zaxid.Net сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:34.

По словам спикера ГУ ГосЧС во Львовской области Игоря Куруса, до операции будут привлекать дополнительную технику.

СМИ со ссылкой на соцсети сообщает, что речь идет о пожаре на площади 3 тыс. кв.м.