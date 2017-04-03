Возле Львова горит свалка (фото)
16:45, 03 апреля 2017Мусор
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К операции по ликвидации огня будут привлекать дополнительную технику.
Фотоиллююстрация / ДСНС
Сегодня, 3 апреля, в селе Терновица подо Львовом загорелось местная свалка.
Об этом Zaxid.Net сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС во Львовской области.
Сообщение о пожаре поступило в 11:34.
По словам спикера ГУ ГосЧС во Львовской области Игоря Куруса, до операции будут привлекать дополнительную технику.
СМИ со ссылкой на соцсети сообщает, что речь идет о пожаре на площади 3 тыс. кв.м.
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