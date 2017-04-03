Во Львове неизвестные разбросали по улицам горы мусора (фото)
Люди решили привлечь внимание мэрии к проблеме не вывезенного из города мусора.
Вечером 2 апреля на проезжую часть нескольких улиц Львова, в том числе Леонтовича, Кучера и Шолом-Алейхема, неизвестные сбросили мусор.
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Об этом в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, люди решили привлечь внимание мэрии к проблеме не вывезенного из города мусора.
"На месте полиция и коммунальная служба, коммунальщики убирают", – сообщил он. По состоянию на утро 3 апреля весь мусор с дорог Львова еще не убрали.
Напомним, в марте Львовская ОГА взялась за координацию вывоза мусора из Львова, поскольку городские власти снова не справилась с его скоплением на мусорных площадках города. По состоянию на 21 марта во Львове было 599 переполненных мусорных площадок. В целом во Львове 1237 мусорных площадок.