Во Львове неизвестные разбросали по улицам горы мусора (фото)

Вечером 2 апреля на проезжую часть нескольких улиц Львова, в том числе Леонтовича, Кучера и Шолом-Алейхема, неизвестные сбросили мусор.

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Об этом в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, люди решили привлечь внимание мэрии к проблеме не вывезенного из города мусора.

"На месте полиция и коммунальная служба, коммунальщики убирают", – сообщил он. По состоянию на утро 3 апреля весь мусор с дорог Львова еще не убрали.

Напомним, в марте Львовская ОГА взялась за координацию вывоза мусора из Львова, поскольку городские власти снова не справилась с его скоплением на мусорных площадках города. По состоянию на 21 марта во Львове было 599 переполненных мусорных площадок. В целом во Львове 1237 мусорных площадок.