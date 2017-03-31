Львовская ОГА прекратила координацию вывоза мусора из Львова

Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил, что во Львове, по состоянию на сегодняшний день, 31 марта, полностью очищены все мусорные площадки и отныне городскому совету Львова надо взять этот вопрос снова под свою ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Синютка заявил сегодня на брифинге.

«По состоянию на сегодняшний день, 31 марта, во Львове очистили все контейнерные площадки бытовых отходов, которые были переполнены еще 21 марта. Львовская областная государственная администрация прекратила координацию работы по вывозу мусора из города. Я считаю, что в городском совете, после вывоза всего мусора, надо взять этот вопрос снова под свою ответственность», - сказал он.

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Синютка также сообщил, что с 30 марта прекращены координационные совещания во Львовской ОГА, которые проходили ежедневно для надлежащей организации вывоза отходов из Львова, и отметил, что часть полигонов области продолжает принимать львовский мусор.

«Если нужно будет вмешательство облгосадминистрации, то мы готовы обеспечить необходимую координацию по продолжению вывоза части мусора из города на областные полигоны», - сказал Синютка.

Напомним, в марте Львовская ОГА взялась за координацию вывоза мусора из Львова, поскольку городские власти снова не справилась с его скоплением на мусорных площадках города. По состоянию на 21 марта во Львове было 599 переполненных мусорных площадок. В целом во Львове 1237 мусорных площадок.