Bloomberg: Тлеющие кучи мусора - препятствие на пути Украины к восстановлению

Серый ледник мусора на поле, напротив дома Наталии Крышталюк - это растущее препятствие на пути развития Украины: страна, раздираемая войной, тонет в собственных отходах.

Об этом пишут Катерина Чурсина и Джеймс Гомес в статье "Тлеющие кучи мусора - препятствие на пути Украины к восстановлению", опубликованной на сайте Bloomberg.

Участок возле дома Натальи Крышталюк на окраине Львова является одной из примерно 36 000 легальных и нелегальных свалок, чье совместное содержимое покрыло бы весь оккупированный Крым и спорные восточные районы Луганской и Донецкой областей, если выложить его одним слоем. Как будто Украине не хватает проблем, с атаками пророссийских повстанцев на востоке и разочарованием западных доноров из-за экономической некомпетентности. Ко всему прочему, теперь бывшая советская республика проигрывает борьбу с мусором.

Власти не любят повышать счета за сбор, а города медленно адаптируются к переработке и не могут инвестировать миллиарды долларов, необходимые для строительства мусоросжигательных заводов и других современных объектов. Экологические катастрофы едва ли можно назвать чем-то новым в стране, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, но риски растут с каждой пластиковой бутылкой, которую выбрасывают на кучу, и поставщики услуг, такие как "Veolia Environment SA", теряют потенциальный бизнес.

"Почти все свалки в Украине используются дольше приемлемого срока", - сказал Сергей Волков, старший программный менеджер по энергетике, окружающей среде и устойчивому развитию Программы развития ООН. "В любое время что-то может произойти на любой из них".

Отсутствие переработки отходов

Из зеленого двухэтажного дома Натальи Крышталюк на западе Украины видны просторы сельскохозяйственных угодий, поля и небольшие леса, которые живописно простираются на север – и внезапно резко обрываются 33 гектарами свалки, которую Советы начали здесь еще в 1960 году.

"Ничего не сделано, людей обманули и сказали, что ведется рекультивация", - сетует 29-летняя фармацевт, которая везет в коляске свою спящую 18-месячную дочь по недавно асфальтированной дороге, отделяющей окрестности от полей.

Предполагалось, что объект будет закрыт после пожара в прошлом году, вследствие которого ядовитые испарения распространялись еще несколько недель. Но жители этого нового района, которых уверяли, что свалка скоро будет ликвидирована, говорят, что спустя шесть лет мусор продолжает накапливаться.

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Страна, которая расположена на самых плодородных землях континента, отправляет 95% твердых отходов на свалки. По сравнению с 45% в соседнем Европейском союзе, по данным Евростат. Только 4% всех украинских отходов сортируются для переработки, по сравнению с 39% в 28 странах-членах ЕС.

Риск катастрофы

Растет риск экологической катастрофы, например, повторения огромного пожара, который не удавалось потушить в течение нескольких недель в мае 2016 года. Четверо спасателей погибли после того, как оказались под 20 тоннами отходов.

Украинцы платят эквивалент 26-37 центов в месяц за сбор мусора, то есть, ежемесячный счет для семьи из четырех человек в квартире составляет менее 1 доллара США, что недостаточно для покрытия операционных расходов.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, даже учитывая то, что украинцы входят в число самых бедных на душу населения в Европе, счета за сбор мусора, которые устанавливаются государством, намного ниже экономически целесообразных.

Нелегальный сбор

Правительство, пытающееся удержаться у власти и отягощенное институциональной коррупцией, не в состоянии поднять налоги до уровня, необходимого для финансирования инфраструктурных проектов, чтобы уменьшить размер полигонов и внедрить современные технологии, - сказал Василий Астров, старший экономист Венского института международных экономических исследований.

"У государства фундаментальная проблема с налогообложением людей и бизнеса", - сказал Астров, "потому что слишком много теневой экономики и слишком много желания уклоняться от налогов".

Поскольку стимулы к оплате за утилизацию отходов почти отсутствуют, западным компаниям по переработке отходов сложно оставаться в Украине.

"Veolia", после двух десятилетий в Украине, едва может получить прибыль, из-за массового незаконного сбора и утилизации и отсутствия дохода.

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Около 80% всех отходов перерабатываются "в тени", - говорит Королюк, поскольку бездомные собирают мусор прямо на улицах или полигонах, и им платят наличными, тогда как незаконно действующие компании по сбору выбрасывают отходы на нелегальных свалках.

Наполнители для курток

Страдают и отечественные компании. В переделанной усадьбе на окраине Львова, где пылятся десятки гигантских тюков раздавленных пластиковых бутылок, Юрий Искив руководит "GalPET". Компания покупает пластиковые бутылки и превращает их в гранулы для изготовления набивки для курток, пластиковых флаконов и других продуктов.

Двое мужчин в комбинезонах сбрасывают бутылки для безалкогольных напитков и воды в дыру и подсоединяют древний пояс к шумной машине, которая сминает, крошит и плавит их. "GalPET"обрабатывает до 200 тонн пластиковых бутылок в месяц, но это лишь около одной трети ее потенциала, поскольку переработка не слишком распространена.

"У нас катастрофический дефицит использованных пластиковых бутылок, потому что их не извлекают из отходов", - сказал Искив.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в этом году город надеется начать строительство мусороперерабатывающего завода, используя 75 млн евро ($ 80 млн) финансирования от Европейского инвестиционного банка. Деньги также будут использованы для очистки существующего объекта посредством "рекультивации", - сказал он.

Проект должен быть одобрен Министерством регионального развития.

"Они не горят желанием помочь", - сказал он. "Поэтому мы ищем инвесторов".