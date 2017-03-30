СМИ показали львовский мусор, который "пристранствовал" в Киевскую область (видео)

В Обуховском районе неподалеку от Киева появились кучи мусора из Львова. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мусор появился на окраинах села Долина недалеко от Обухова. Львовское происхождение мусора подтверждают чеки и документы.

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Местные фермеры сетуют, что отходы угрожают их бизнесу и окружающей среде.

По факту незаконного оставления мусора полиция Киева зарегистрировала уголовное производство.