Фотограф показал "поля" пластиковых бутылок в заповедной зоне Закарпатья (видео)

Весной на Закарпатье зацветают крокусы и появляются из-под снега горы мусора. Такую картину показал на своей странице в Facebook украинский фотограф Роман Михайлюк.

На фоне пейзажей Закарпатья раскинулись целые "поля" пластиковых бутылок и другого мусора.

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Как пояснил фотограф ТСН.ua, фотографии были сделаны вблизи Колочавы, села, расположенного на территории природного заповедника у озера Синевир.

Михайлюк отметил, что в загрязнении виноваты не туристы, а сами местные жители.