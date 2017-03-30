Фотограф показал "поля" пластиковых бутылок в заповедной зоне Закарпатья (видео)

12:17, 30 марта 2017
Мусор
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"Поля" пластиковых бутылок раскинулись на фоне весенней природы.

Весной на Закарпатье зацветают крокусы и появляются из-под снега горы мусора. Такую картину показал на своей странице в Facebook украинский фотограф Роман Михайлюк.

На фоне пейзажей Закарпатья раскинулись целые "поля" пластиковых бутылок и другого мусора.

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Как пояснил фотограф ТСН.ua, фотографии были сделаны вблизи Колочавы, села, расположенного на территории природного заповедника у озера Синевир.

Михайлюк отметил, что в загрязнении виноваты не туристы, а сами местные жители.

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Теги: #мусор#Закарпатье