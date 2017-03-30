Львовский мусор нелегально выгрузили под Киевом

Возле города Украинка Киевской области появились кучи мусора со Львова. Местные фермеры сетуют, что отходы угрожают их бизнесу и окружающей среде, говорится в сюжете ТСН.

По факту незаконного оставления мусора полиция Киевской области зарегистрировала уголовное производство. Правоохранители просят водителей помощи в поимке пресловутых мусоровозов. Особенно это касается автовладельцев с видеорегистраторами, на которых могут быть зафиксированы подозрительные грузовики в Обуховском районе. Такие записи правоохранители просят передавать им. Кучи же мусора, которые сейчас "украшают" пейзажи Киевской области, обуховский председатель обещает вывезти на местный полигон.

Тем временем в селе Добряны Львовской области местные жители даже выставили блокпост, чтобы предотвратить появление техники для строительства мусороперерабатывающего завода. "Люди уже так отчаялись, что не верят никому", - говорит селянин Богдан Лысий. "Как будет свалка – будут бомжи и всякое разное", - объясняет свои мотивы Ирина Залуцкая. Жители Добрян также боятся, что отходы отравят их землю и воду.

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Участок под мусор из Львова ищут уже десять месяцев. Столько же городской и областной руководители спорят, кто должен убеждать людей дать разрешение на строительство мусороперерабатывающего комплекса. "Без государственной поддержки никакой участок никогда не будет выделен и никогда не будет реализован. Город готов дать средства на строительство, а вопрос области уже выбрать конечный участок", - считает мэр Андрей Садовый.

"Проблема земельного участка – это проблема городской власти Львова, потому что отходы образуются и средства удерживаются за утилизацию отходов городскими властями Львова. Но это не означает, что мы можем оставить общину Львова наедине с этими проблемами, поэтому, конечно, мы помогаем", - уверяет председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.