Львовский мусор нелегально выгрузили под Киевом
Кучи мусора сейчас "украшают" пейзажи Киевской области.
Возле города Украинка Киевской области появились кучи мусора со Львова. Местные фермеры сетуют, что отходы угрожают их бизнесу и окружающей среде, говорится в сюжете ТСН.
По факту незаконного оставления мусора полиция Киевской области зарегистрировала уголовное производство. Правоохранители просят водителей помощи в поимке пресловутых мусоровозов. Особенно это касается автовладельцев с видеорегистраторами, на которых могут быть зафиксированы подозрительные грузовики в Обуховском районе. Такие записи правоохранители просят передавать им. Кучи же мусора, которые сейчас "украшают" пейзажи Киевской области, обуховский председатель обещает вывезти на местный полигон.
Тем временем в селе Добряны Львовской области местные жители даже выставили блокпост, чтобы предотвратить появление техники для строительства мусороперерабатывающего завода. "Люди уже так отчаялись, что не верят никому", - говорит селянин Богдан Лысий. "Как будет свалка – будут бомжи и всякое разное", - объясняет свои мотивы Ирина Залуцкая. Жители Добрян также боятся, что отходы отравят их землю и воду.
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Участок под мусор из Львова ищут уже десять месяцев. Столько же городской и областной руководители спорят, кто должен убеждать людей дать разрешение на строительство мусороперерабатывающего комплекса. "Без государственной поддержки никакой участок никогда не будет выделен и никогда не будет реализован. Город готов дать средства на строительство, а вопрос области уже выбрать конечный участок", - считает мэр Андрей Садовый.
"Проблема земельного участка – это проблема городской власти Львова, потому что отходы образуются и средства удерживаются за утилизацию отходов городскими властями Львова. Но это не означает, что мы можем оставить общину Львова наедине с этими проблемами, поэтому, конечно, мы помогаем", - уверяет председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.