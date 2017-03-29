Власти Непала призывают альпинистов помочь убрать мусор с Эвереста

Власти Непала призвали восходящих на гору Эверест альпинистов помочь убрать мусор в палаточном лагере, который был заброшен два года назад после схода лавины, унесшей жизни 18 человек. Об этом пишет Reuters.

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В базовом лагере на Эвересте появятся десять мешков, способных выдержать вес до 80 килограмм, чтобы туристы могли собирать в них оставшийся после землетрясения мусор, сказал чиновник Департамента туризма Дурга Дутта Дхакал.

"Таким образом мы надеемся убрать мусор без дополнительных затрат, задействуя вертолёты, которые будут возвращаться пустыми, сбросив альпинистские верёвки над лагерем", - пояснил он.

Власти задействуют вертолёты в туристический сезон, который обычно длится с марта по май.

Шерпам (местной народности - ред.) будут платить за сбор мусора, сказал опытный новозеландский альпинист Рассел Брайс, возглавляющий компанию Himalayan Experience.

"Мы будем платить по $2 за килограмм мусора, который шерпы спустят вниз",- сказал Брайс.

За все время людям удалось убрать с Эвереста более 16 тонн мусора, но точных данных о том, сколько его еще остается на горе, нет.

Туризм и альпинизм - главные статьи дохода в Непале, составляющие 4 процента от общего объёма ВВП. Сейчас горный туризм в Непале восстанавливается после серии землетрясений 2015 года, жертвами которых стали 9.000 человек.