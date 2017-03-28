Садовый придумал новое решение проблемы мусора за 90 миллионов гривен

21:47, 28 марта 2017
Мусор
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор со Львова.

/ УНИАН

По словам городского головы, городская и областная власть совместно разрабатывают решения по рекультивации полигонов Львовщины, как передает "Львовский портал".

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«Мы определили в области несколько полигонов, требующих рекультивации. Мы договорились с облсоветом, что они выделяют 30 млн грн, город добавляет еще 60 млн и минимум четыре городка Львовской области смогут иметь качественно рекультивированы полигоны и новые карты, чтобы экологически сортировать и складировать отходы, параллельного будет возможность частично принимать отходы из Львова. И это будет выгодно тем населенным пунктам, потому что они получат инвестиции»,- заявил Садовый.

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Теги: #Львов#мусор#Садовый