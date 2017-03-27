Возле Днепра задержали очередную фуру с львовским мусором

Возле Днепра на Криворожском шоссе сотрудники полиции задержали еще один грузовик с львовским мусором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно данным, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, собран материал. Сейчас фура с мусором находится на своем месте: никуда не движется и не разгружается.

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"У водителя фуры была обнаружена накладная, выписанная без номера договора и с другими нарушениями",- заявил активист общественной организации "Движение "Вильна доля" Вадим Мельник.

"Водитель признался, что его напарник уже ранее возил сюда такой груз и ему показывали, где разгружаться. Из всего можно понять, что мы имеем дело с налаженной схеме перевозки мусора в наш регион", - отметил также он.

По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины -загрязнение земли.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области обнаружены груды львовского мусора.