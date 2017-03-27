"Путешествия" львовского мусора: в Днепре задержали фуру с отходами

В Днепре активисты вместе с полицией задержали фуру с львовским мусором. Информацию об этом в воскресенье обнародовали общественные активисты, пишет Радио Свобода.

Как проинформировал активист общественной организации «Движение «Свободная судьба» Вадим Мельник, в накладной, которую показал водитель фуры, отправителем мусора значилось львовское предприятие, а получателем – киевское, а пунктом разгрузки указано мусорный полигон «Правобережный» в Днепре.

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В патрульной полиции Днепра "Радио Свобода" подтвердили факт остановки фуры. По данным правоохранителей, авто сопроводили на штраф площадку.

На прошлой неделе на Днепропетровщине в Криничанском районе полиция обнаружила несанкционированный сброс мусора из Львова на свалке райцентра. По факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 239 Кримінльного кодекса - загрязнение земли. Как проинформировали в полиции, мусора привезли двумя автомобилями с прицепом.

Напомним, 18 марта в дежурную часть Криничанского отделения полиции поступило сообщение о том, что на свалке в пгт. Кринички неизвестные автомобили разгружают бытовой мусор, не имея каких-либо сопроводительных документов.