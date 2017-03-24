Самбор готов помочь Львову разрешить мусорный кризис, который зашел в глубокий тупик. В то же время, город над Днестром может, поскольку имеет соответствующий полигон, не только единовременно принимать бытовые отходы областного центра, но и наладить с ним долгосрочное сотрудничество по решению этой проблемы. Об этом сообщает ZIK.

Но Самбор согласен на такую помощь Львову, отметил мэр Юрий Гамар, при определенных условиях. Во-первых, в городе предлагают оборудовать сортировочную линию, что позволит отсортированный мусор отправлять на перерабатывающие заводы. Следовательно, это бы значительно уменьшило нагрузку на местный действующий полигон бытовых отходов.

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Во-вторых, депутаты Самборского городского совета в очередной раз обращаются к мэру Львова Андрею Садовому принять решение о том, чтобы конечную остановку для пригородных пассажирских автобусов и маршруток в направлении Самбор-Львов перенести из АС «Западная», что на окраине, на автостанцию возле главного железнодорожного вокзала, как это было десятилетиями подряд до того.

Или, шла речь на заседании депутатских фракций Самборского городского совета, как компромисс – Андрей Садовый должен позволить автобусам этого маршрута заезжать, к примеру, хотя бы до Привокзального рынка Львова.

По словам городского головы Юрия Гамара, по этому вопросу у него будет разговор с председателем ЛОГА Олегом Синюткой и надеется, что компромисс будет найден. К тому же руководитель Львовщины в этом заинтересован, поскольку заявил, что в течение недели поможет Садовому вывезти из Львова накопившийся мусор.

При этом, на Львовщине больше не будут строить новых свалок, зато нужно построить комплекс по переработке твердых бытовых отходов, считает Олег Синютка.

Как известно, Львовский облсовет создал комиссию для контроля за незаконной утилизацией мусора.