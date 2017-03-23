На Житомирщине снова обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора

В Житомирской области в очередной раз обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области, правоохранителям поступило сообщение из Пулинского поселкового совета о том, что на местной свалке обнаружены отходы, вероятнее всего, львовского происхождения.

Полицейские на месте обнаружили мусор, среди которого были товарные чеки из магазинов Львова. Предполагают, что отходы были привезены грузовиком марки «ГАЗ» или «КамАЗ» в начале этой недели.

Данный факт внесен в журнал единого учета. Проводится проверка.

Кроме этого, львовский мусор накануне, во вторник, был обнаружен одном из сел Черняховского района. Местная власть обратилась в полицию, по данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Коростенском районе Житомирской области было обнаружено около 30 тонн львовского мусора.

Перед этим, 11 марта, в Малинском районе полиция обнаружила четыре грузовика с львовским мусором и заставила водителей выехать за пределы области.

Ранее председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль над перемещением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 года сохраняется напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый не раз обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.