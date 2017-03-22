Львовский облсовет создал комиссию для контроля за незаконной утилизацией мусора
Контрольный орган возглавил депутат из фракции УКРОП Дмитрий Пазин.
Депутаты Львовского областного совета на очередной сессии 21 марта создали временную контрольную комиссию по проверке информации о незаконной утилизации твердых бытовых отходов в области. За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов.
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Комиссию возглавил представитель фракции УКРОП Дмитрий Пазин. Необходимость создания такого органа в облсовете объяснили тем, что на Львовщине участились случаи незаконного выброса мусора вдоль дорог и лесополос.
Временная комиссия будет анализировать выявленные факты несанкционированного выброса мусора на территории области, реагировать на публичные материалы и сообщения представителей территориальных общин, общественных организаций, СМИ, правоохранительных органов, граждан. Члены комиссии будутвыезжать на место обнаружения отходов вместе с экологами и представителями других органов контроля.
В ее состав вошли по одному представителю каждой фракции, которых в областном совете насчитывается девять. Председатель комиссии Дмитрий Пазин отметил, что ее первое заседание состоится в начале следующей недели.