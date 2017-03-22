Львовский облсовет создал комиссию для контроля за незаконной утилизацией мусора

Депутаты Львовского областного совета на очередной сессии 21 марта создали временную контрольную комиссию по проверке информации о незаконной утилизации твердых бытовых отходов в области. За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов.

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Комиссию возглавил представитель фракции УКРОП Дмитрий Пазин. Необходимость создания такого органа в облсовете объяснили тем, что на Львовщине участились случаи незаконного выброса мусора вдоль дорог и лесополос.

Временная комиссия будет анализировать выявленные факты несанкционированного выброса мусора на территории области, реагировать на публичные материалы и сообщения представителей территориальных общин, общественных организаций, СМИ, правоохранительных органов, граждан. Члены комиссии будутвыезжать на место обнаружения отходов вместе с экологами и представителями других органов контроля.

В ее состав вошли по одному представителю каждой фракции, которых в областном совете насчитывается девять. Председатель комиссии Дмитрий Пазин отметил, что ее первое заседание состоится в начале следующей недели.