Садовый предложил создать свалку в Чернобыльской зоне

Городской председатель Львова Андрей Садовый предложил сделать в Чернобыльской зоне свалку для всей страны.

Такое мнение он озвучил сегодня, 22 марта, во время брифинга во Львове, пишет "Galinfo".

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«Львов ежедневно производит 600 тонн отходов. Если, не дай Бог, случится беда в другом городе? Киев производит 3 тыс. тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон, для всей страны», - предложил Андрей Садовый.

Он также добавил, что готов сам профинансировать создание такого полигона: «Как городской голова, средства общины города».

Андрей Садовый также отметил, что все областные советы приняли решение не пускать на свою территорию отходы из других регионов. Следовательно, он вынужден просить лично мэров принять несколько машин мусора из Львова.