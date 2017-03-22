Глава ОГА: Львов очистят от мусора в течение недели

Львов очистят от мусора в течение пяти-семи дней, заявил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, передает ZN.ua.

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"Комиссия приняла решение, аналогичное решению, принятому в январе текущего года. То есть, мы берем на себя вывоз накопленных отходов из Львова", - сказал Синютка на брифинге по итогам заседания Львовской областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По его словам, власти области и правительство снова "уберут город, подметут и чистым передадут его обратно Львовском горсовету".

В то же время он выразил уверенность, что в будущем такие ситуации не повторятся. Председатель Львовской обладминистрации рассказал, что дал поручение директору департамента жилищно-коммунального хозяйства провести переговоры с перевозчиками и руководителями горсоветов, чтобы подписать соответствующие договора.